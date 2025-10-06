El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% al amanecer y disminuyendo a un 31% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, pero se irán suavizando a medida que avance la jornada. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se espera que sea un factor que incomode a los habitantes de Cuntis.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto refuerza la idea de que será un día seco, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un posible aguacero. La probabilidad de lluvia es nula, lo que añade un plus a la previsión de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:07. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15°C, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o una caminata bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.