El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 2 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas matutinas. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento se irá calmando, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Los vientos del noreste aportarán frescura en las primeras horas, pero se espera que el día transcurra sin contratiempos meteorológicos. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.