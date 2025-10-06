El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con termómetros marcando alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 38% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme se acerque la tarde. Las condiciones de viento serán suaves, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor que se espera más tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes de A Cañiza pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para realizar actividades al aire libre, paseos o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.