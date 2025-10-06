El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 65%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La brisa del este, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, la temperatura empezará a bajar nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 56% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones de viento también serán favorables, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser ideal para los amantes de los deportes de viento.

El ocaso se producirá a las 20:08 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Cangas se presenta como un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre. La combinación de un tiempo templado y la ausencia de precipitaciones permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día espléndido en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.