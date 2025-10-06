El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 23 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será bastante llevadera, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Este viento, aunque ligero, puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este y el suroeste, con velocidades que disminuirán a 3 km/h en las horas de la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al exterior. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:08, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la noche. La atmósfera se mantendrá tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.