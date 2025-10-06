El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 80% y el 84%. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 36% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en combinación con el sol. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:07, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 17 grados por la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche estrellada.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.