El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 34% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 20:00 horas, momento en el cual el cielo seguirá despejado. La puesta de sol se producirá a las 20:08, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.