El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort general en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, pero a medida que el día avance, se intensificará ligeramente, alcanzando su máxima velocidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más altas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Barro hasta el ocaso, que se producirá a las 20:07. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el final de la tarde y bajando a 13 grados durante la noche.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.