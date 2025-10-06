El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 13 grados entre las 03:00 y las 05:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 13:00 y 21 grados entre las 14:00 y las 18:00, lo que indica un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades diarias. La máxima se registrará en torno a las 15:00, con 21 grados, y se mantendrá en este rango hasta las 18:00, antes de descender nuevamente hacia la tarde-noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% a las 00:00 y disminuyendo a un 41% hacia las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 56% a las 20:00, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 11:00 y las 15:00, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que asegura que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas hacia la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día.

Con el ocaso programado para las 20:08, la jornada culminará con un ambiente tranquilo y agradable, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la costa. En resumen, Baiona disfrutará de un día espléndido, perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.