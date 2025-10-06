El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre de 2025, As Neves disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a las 08:35. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poca nubosidad, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 27 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 13 grados a las 00:00, descendiendo a 9 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 27 grados en la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, alcanzando un 83% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 30% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en As Neves.

En resumen, el tiempo de hoy en As Neves se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a la 1 de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine el paisaje. Las temperaturas en la mañana comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.