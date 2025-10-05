El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio del día, se tornará más seco y cómodo a medida que avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h alrededor de las 12:00 horas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en áreas expuestas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante las horas más ventosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:09 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa. Con la luz del día disminuyendo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Vilanova de Arousa promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.