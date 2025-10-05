El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa se situará en torno al 75%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas vayan aumentando gradualmente, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de chubascos.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 8 y 18 km/h a lo largo del día. En las horas más intensas, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en la costa o en áreas abiertas. Este viento fresco puede ser un alivio ante el aumento de temperatura, pero es recomendable tener en cuenta su intensidad si se planean actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que rondarán los 21 grados . A medida que el sol comience a descender, la temperatura empezará a bajar nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia la tarde-noche. La humedad relativa también irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más cómoda al caer la tarde.

El ocaso se producirá a las 20:09, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una tranquila velada al aire libre.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se perfila como uno de esos días perfectos de otoño, con temperaturas agradables, cielos despejados y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.