El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , y se espera que durante la mañana descienda ligeramente a 13 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 15:00 horas y un máximo de 23 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 76%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde.

El viento, que soplará del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor que se espera, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá a los habitantes de Vilaboa disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:35 horas, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 20:09 horas, ofreciendo una larga jornada de luz. Este clima despejado y cálido es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.