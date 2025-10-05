El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que el tiempo sea muy agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Vila de Cruces puedan disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:07. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece esta localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.