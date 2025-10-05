El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que esta tendencia se mantenga a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa comenzará en un 80% a primera hora, disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 41% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a una sensación de confort, ideal para paseos y actividades al aire libre. A lo largo del día, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un aliado para quienes decidan disfrutar de actividades náuticas o paseos por la playa.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 20 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 20:09, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La combinación de un cielo despejado y la temperatura moderada hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el centro de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida urbana. Con cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias, los vigueses y visitantes podrán aprovechar al máximo este día. No olvides llevar contigo protección solar y disfrutar de cada momento bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.