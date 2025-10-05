El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 80% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 45% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. En las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o cualquier evento al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:08, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo en Valga para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.