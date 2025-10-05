El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes significativas, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 58% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar al aire libre se mantengan hidratados, dado que las temperaturas pueden resultar un poco elevadas en su punto máximo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 29 km/h, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento ligero será un complemento perfecto para disfrutar de un día soleado sin que se sienta agobiante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda llevar protección solar y disfrutar de las horas de luz, ya que el ocaso se espera alrededor de las 20:09, marcando el final de un día ideal para disfrutar de la belleza de Tui.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.