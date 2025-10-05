El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo a un 53% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 12 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Tomiño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:35, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:09, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima estable y despejado es perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, así como para participar en eventos comunitarios o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el día de hoy en Tomiño se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.