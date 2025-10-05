El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10°C durante la mañana.

A partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 13°C a las 10:00 y 14°C a las 11:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que podrían llegar hasta los 24°C a las 17:00. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 22°C a las 18:00 y 20°C a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 11:00, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, manteniéndose en torno a los 5-9 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 20:09, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.