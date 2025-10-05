El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 19°C en la tarde. Este ascenso térmico será gradual, permitiendo que los habitantes y visitantes de la localidad puedan disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas alcanzarán hasta 31 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como picnics o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para los agricultores y quienes dependen del tiempo para sus actividades diarias, ya que podrán trabajar sin preocupaciones por el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:07, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un ambiente despejado. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores de alrededor de 11°C, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, Silleda disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.