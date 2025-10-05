El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 74% a media tarde, lo que hará que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h. Durante las primeras horas, la brisa será suave, pero a medida que avance la jornada, especialmente en la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados hacia las 5 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:09. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a última hora de la tarde y bajando a 15 grados durante la noche.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.