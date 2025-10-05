El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y alcanzando los 13 grados entre las 02:00 y las 03:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 12 grados a las 04:00 y 11 grados a las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a 10 grados a las 06:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 08:00.

Durante la mañana, se prevé que la temperatura suba rápidamente, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo a 11 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la temperatura continúe aumentando, alcanzando los 12 grados a las 11:00 y 15 grados a las 12:00. En la tarde, el calor se intensificará, con temperaturas que llegarán a los 18 grados a la 13:00 y alcanzando un máximo de 25 grados a las 17:00. La jornada culminará con una temperatura de 24 grados a las 16:00 y 23 grados a las 18:00.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 98% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 87% a las 09:00. A medida que avanza el día, la humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 64% a las 12:00 y bajando hasta un 39% a las 19:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 12:00, alcanzando hasta 31 km/h. A partir de la tarde, el viento se moderará, con velocidades que rondarán entre 12 y 26 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Con un orto a las 08:35 y un ocaso a las 20:08, los habitantes de Salvaterra de Miño podrán aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.