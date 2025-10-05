El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, el estado del cielo se mantendrá en condiciones óptimas, con una predominancia de cielos despejados, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero a medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados. Esta variación de temperatura sugiere que, aunque la mañana será fresca, el ambiente se tornará agradable y cálido por la tarde, ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 86% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 35% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más cómodo y menos sofocante, permitiendo disfrutar de un tiempo templado y seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura que complementará las agradables temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente relajarse en un parque.

Con el orto solar a las 08:35 y el ocaso a las 20:09, los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la belleza del entorno, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este día una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.