El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, dado que las temperaturas pueden resultar un poco elevadas para algunos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes. A pesar de esto, el viento también ayudará a refrescar el ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. Este clima despejado y seco es ideal para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes que Ribadumia tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 15 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo observar las estrellas y disfrutar de una velada tranquila. La puesta de sol se producirá a las 20:09, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día de hoy en Ribadumia se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y ventoso, ideal para actividades recreativas y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.