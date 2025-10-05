El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante las horas de mayor actividad, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Redondela pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 20:09, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido, que promete ser uno de esos días memorables en el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.