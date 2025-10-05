El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . Este clima despejado es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes, generará un ambiente cálido y agradable, perfecto para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, se recomienda llevar una prenda ligera para las horas más cálidas, así como protección solar, dado que la radiación UV puede ser intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general durante el día. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 74% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a mantener un ambiente agradable.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en familia.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso será a las 20:09, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, Pontevedra se vestirá de sol y temperaturas agradables, convirtiendo este día en una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.