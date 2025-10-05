El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Pontecesures se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente hasta un 46% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando hasta alcanzar picos de 39 km/h en la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Este clima es ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Pontecesures.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:09, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el día de hoy en Pontecesures promete ser perfecto para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades familiares o de ocio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.