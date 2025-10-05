El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 94% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar una ligera frescura a la atmósfera, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 5 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Ponteareas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

El amanecer se producirá a las 08:35, y el ocaso será a las 20:08, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar paseos, practicar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza de Ponteareas, con un tiempo que favorece la actividad al aire libre y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.