El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados hacia las 04:00 y 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 17:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para disfrutar de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, con valores que rondarán el 85% a las 00:00 horas, pero disminuirá a medida que el día avance, alcanzando un 48% hacia las 17:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 10 km/h a las 00:00 horas y aumentando hasta alcanzar picos de 33 km/h entre las 12:00 y 13:00 horas. Esta brisa será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

La salida del sol está programada para las 08:35 horas, y el ocaso se producirá a las 20:08 horas, lo que proporcionará un día con una duración considerable de luz solar. Esto permitirá a los habitantes de Ponte Caldelas disfrutar de un día luminoso y claro, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día despejado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.