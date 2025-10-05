El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la jornada sea muy agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:09, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.