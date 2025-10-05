El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo a las 04:00, con 11 grados. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y subiendo hasta 16 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 23 grados, alcanzando su máximo a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 12:00, se espera que la humedad baje a un 63%, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 68% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas. A partir de las 12:00, el viento cambiará de dirección hacia el este, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 27 km/h a las 13:00. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 20:08, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Pazos de Borbén, con un tiempo cálido, despejado y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.