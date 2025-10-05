El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con claridad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados hacia la tarde y culminando en 22 grados a última hora de la tarde. Este rango de temperaturas es perfecto para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en el campo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Oia disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.