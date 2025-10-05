El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 89% y disminuyendo gradualmente hasta un 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar la estabilidad del tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de O Rosal pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El orto se producirá a las 08:36 y el ocaso a las 20:10, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de O Rosal y sus alrededores. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con condiciones ideales para cualquier tipo de actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.