El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "despejado", lo que sugiere que no habrá interrupciones significativas en la visibilidad ni en la luminosidad natural.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 11 grados entre las 06:00 y 08:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados a las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas del día, comenzando en un 86% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco del norte puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de O Porriño pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades diarias y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.