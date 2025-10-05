El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 19°C durante el día. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20°C. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que contribuirá a un ambiente seco y soleado.

La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire será un poco más húmedo en las primeras horas, la sensación de frescura será agradable a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas expuestas.

Durante la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. Las temperaturas descenderán a unos 15°C, creando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada. La salida del sol está prevista para las 08:37 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 20:10 horas, brindando un día completo de luz y claridad.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la claridad del cielo permitirán a los residentes y visitantes disfrutar de un día perfecto en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.