El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 13°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, alcanzando los 23°C, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento ligero será ideal para quienes deseen practicar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la playa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para actividades familiares, excursiones o eventos al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:09 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.