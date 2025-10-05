El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente hasta un 62% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A medida que avance el día, el viento se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante sin ser demasiado incómoda.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no hay que preocuparse por el mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El ocaso se producirá a las 20:09, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde con luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o de eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.