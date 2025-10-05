El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 86% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calidez moderada, especialmente en las horas centrales. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se esperan rachas que representen un riesgo significativo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay previsión de lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

El orto se producirá a las 08:35, y el ocaso está previsto para las 20:08, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, Moraña experimentará un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.