El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Mondariz disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el atardecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 25 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 9 grados a las 8:00, mientras que el pico de calor se dará alrededor de las 17:00, con 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 91% a las 00:00, pero irá disminuyendo a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 38% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento suave y constante será un alivio para quienes decidan disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día soleado y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:35 y el ocaso será a las 20:08, brindando un amplio margen de tiempo para disfrutar de la luz del día. Con estas condiciones, Mondariz se presenta como un destino ideal para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de un día espléndido en un entorno natural. Las temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día propicio para salir a explorar, hacer senderismo o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.