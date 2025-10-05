El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, ideal para quienes prefieren salir a caminar o realizar deporte antes del mediodía.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h en la tarde. Este viento, aunque ligero, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas rachas, especialmente si se encuentran en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza, paseos por la costa o actividades familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:09, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a explorar, hacer ejercicio o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.