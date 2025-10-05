El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, en Meis se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 49% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será seco, la sensación de calor será confortable, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, pero sin llegar a niveles que puedan causar incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán alrededor de las 12:00 y 13:00 horas, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o actividades deportivas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

El amanecer se producirá a las 08:36 horas y el ocaso a las 20:09 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para salir y disfrutar de lo que Meis tiene para ofrecer. En resumen, hoy será un día espléndido en Meis, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.