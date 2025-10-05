El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Meaño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados . La temperatura más baja se registrará a primera hora de la mañana, alcanzando los 12 grados a las 6:00 AM, mientras que la máxima se dará alrededor de las 3:00 PM, cuando el termómetro podría llegar a los 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la disminución de la humedad contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h alrededor de las 11:00 AM. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que los residentes y visitantes de Meaño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del entorno natural.

A medida que se acerque la tarde, el sol comenzará a descender, con el ocaso previsto para las 8:09 PM. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 11:00 PM. La noche se presentará fresca, pero sin nubes que obstruyan la vista del cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.