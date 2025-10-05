El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas horas de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor y un ambiente algo húmedo. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y un refrescante soplo en el ambiente. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que a partir de las 20:00 horas, cuando el sol se ponga a las 20:06, la temperatura baje a unos agradables 15 grados. La noche se presentará clara y tranquila, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Lalín se perfila como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.