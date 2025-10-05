El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alrededor del 77% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. La brisa del norte, con velocidades que rondarán entre los 9 y 11 km/h, aportará un toque refrescante, especialmente en las zonas costeras.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, con una ligera disminución hacia la noche, cuando se espera que descienda a unos 16 grados. La humedad comenzará a bajar gradualmente, alcanzando un 62% al final del día, lo que contribuirá a una sensación más cómoda al caer la tarde.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, no debería representar un inconveniente para las actividades al aire libre, sino que más bien aportará frescura y comodidad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:10, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas. En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.