El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una ligera disminución en las horas más tempranas. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, pero se espera que descienda a medida que avance el día, lo que proporcionará una sensación más cómoda.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas centrales de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de la brisa, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 23 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales. La humedad seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados . El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:10. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de A Guarda en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.