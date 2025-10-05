El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente hasta alcanzar los 12 grados a las 09:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 24 grados hacia las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 77% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h a las 17:00. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más altas, proporcionando un ambiente fresco y agradable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Gondomar pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 20:09, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave, será un día perfecto para aprovechar al máximo el entorno natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.