El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 87%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina persistirá hasta el mediodía.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas rachas de viento, que podrían ser más notorias en zonas expuestas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de A Estrada pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:35, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 20:08, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en A Estrada se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.