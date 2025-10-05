El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 86% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calidez moderada, especialmente en las horas centrales. La humedad será más alta en las primeras horas, pero se irá reduciendo conforme avance el día.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 11 y las 12 del mediodía. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Cuntis.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados, y el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.