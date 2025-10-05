El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente hasta un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. En las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los habitantes de Catoira se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que el día avance hacia la tarde, el sol se ocultará a las 20:09, marcando el final de un día mayormente soleado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche. En resumen, el día de hoy en Catoira se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y ventoso, ideal para actividades diurnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.