El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. La temperatura oscilará entre los 7 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 7 grados a primera hora, lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos durante la mayor parte del día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 34 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 10:00 y las 11:00 horas, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará mayormente despejado, algunas nubes podrían aparecer hacia la noche, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 20:07 horas.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los residentes que aprovechen el buen tiempo, pero que también se preparen para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.